Winter Olympics TV schedule: Monday’s listings

United States' Frankie del Duca, left, slides down the track during a two man.
U.S. bobsledder Frankie del Duca takes part in a two-man bobsled training session Saturday at the Milan-Cortina Olympic Games.
(Aijaz Rahi / Associated Press)

Monday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, skiing, bobsled, short track speedskating and more. | NBC

ALPINE SKIING
1 a.m. — Men’s slalom, Run 1 | USA
4:20 a.m. — 🏅Men’s slalom, Run 2 | Peacock
4:30 a.m. — 🏅Men’s slalom, Run 2 (in progress) | USA
11:45 a.m. — Men’s slalom (re-air) | NBC

BOBSLED
1 a.m. — Two-man bobsled, Run 1 | Peacock
2:55 a.m. — Two-man bobsled, Run 2 | Peacock
4 a.m. — Two-man bobsled, runs 1 and 2 (delay) | USA
10 a.m. — Women’s monobob, Run 3 | NBC
12:05 p.m. — 🏅Women’s monobob, final run | Peacock
12:30 p.m. — 🏅Women’s monobob, final run (in progress) | NBC

CURLING
Women (round robin)
12:05 a.m. — China vs. Canada | Peacock
12:05 a.m. — Denmark vs. Britain | Peacock
12:05 a.m. — Sweden vs. Switzerland | Peacock
Men (round robin)
5:05 a.m. — Czechia vs. Canada | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. Norway | Peacock
5:05 a.m. — Italy vs. China | Peacock
5:05 a.m. — Sweden vs. Germany | Peacock
Women (round robin)
7:15 a.m. — China vs. Canada (delay) | USA
Men (round robin)
8:30 a.m. — Britain vs. Norway (delay) | USA
Women round robin
10:05 a.m. — U.S. vs. Italy | Peacock
10:05 a.m. — Japan vs. Canada | Peacock
10:05 a.m. — South Korea vs. China | Peacock
10:05 a.m. — Switzerland vs. Britain | Peacock

FIGURE SKATING
8:30 a.m. — Pairs free skate, warmup | Peacock
10:45 a.m. — Pairs free skate, Part 1 | USA
12:55 p.m. — 🏅Pairs free skate, Part 2 | NBC

FREESTYLE SKIING
10:30 a.m. — 🏅Women’s big air, final | NBC

HOCKEY
Women’s semifinals
7:40 a.m. — U.S. vs. Sweden | NBC
12:10 p.m. — Canada vs. Switzerland | Peacock
1:15 p.m. — Canada vs. Switzerland (in progress) | USA

SHORT TRACK SPEEDSKATING
2 a.m. — 🏅Women’s 1,000 meters final and more | Peacock
3:55 a.m. — Women’s 1,000 meters, final (delay) | USA
9:45 a.m. — Women’s 1,000 meters final and more (delay) | USA

SKI JUMPING
9 a.m. — 🏅Men’s super team, large hill | Peacock

SNOWBOARDING
1:30 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | Peacock
1:50 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying (in progress) | USA
5 a.m. — Men’s slopestyle, qualifying | Peacock
5:30 a.m. — Men’s slopestyle, qualifying (in progress) | USA
7 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying (delay) | NBC

