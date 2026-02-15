Winter Olympics TV schedule: Monday’s listings

Monday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, skiing, bobsled, short track speedskating and more. | NBC

ALPINE SKIING

1 a.m. — Men’s slalom, Run 1 | USA

4:20 a.m. — 🏅Men’s slalom, Run 2 | Peacock

4:30 a.m. — 🏅Men’s slalom, Run 2 (in progress) | USA

11:45 a.m. — Men’s slalom (re-air) | NBC

BOBSLED

1 a.m. — Two-man bobsled, Run 1 | Peacock

2:55 a.m. — Two-man bobsled, Run 2 | Peacock

4 a.m. — Two-man bobsled, runs 1 and 2 (delay) | USA

10 a.m. — Women’s monobob, Run 3 | NBC

12:05 p.m. — 🏅Women’s monobob, final run | Peacock

12:30 p.m. — 🏅Women’s monobob, final run (in progress) | NBC

CURLING

Women (round robin)

12:05 a.m. — China vs. Canada | Peacock

12:05 a.m. — Denmark vs. Britain | Peacock

12:05 a.m. — Sweden vs. Switzerland | Peacock

Men (round robin)

5:05 a.m. — Czechia vs. Canada | Peacock

5:05 a.m. — Britain vs. Norway | Peacock

5:05 a.m. — Italy vs. China | Peacock

5:05 a.m. — Sweden vs. Germany | Peacock

Women (round robin)

7:15 a.m. — China vs. Canada (delay) | USA

Men (round robin)

8:30 a.m. — Britain vs. Norway (delay) | USA

Women round robin

10:05 a.m. — U.S. vs. Italy | Peacock

10:05 a.m. — Japan vs. Canada | Peacock

10:05 a.m. — South Korea vs. China | Peacock

10:05 a.m. — Switzerland vs. Britain | Peacock

FIGURE SKATING

8:30 a.m. — Pairs free skate, warmup | Peacock

10:45 a.m. — Pairs free skate, Part 1 | USA

12:55 p.m. — 🏅Pairs free skate, Part 2 | NBC

FREESTYLE SKIING

10:30 a.m. — 🏅Women’s big air, final | NBC

HOCKEY

Women’s semifinals

7:40 a.m. — U.S. vs. Sweden | NBC

12:10 p.m. — Canada vs. Switzerland | Peacock

1:15 p.m. — Canada vs. Switzerland (in progress) | USA

SHORT TRACK SPEEDSKATING

2 a.m. — 🏅Women’s 1,000 meters final and more | Peacock

3:55 a.m. — Women’s 1,000 meters, final (delay) | USA

9:45 a.m. — Women’s 1,000 meters final and more (delay) | USA

SKI JUMPING

9 a.m. — 🏅Men’s super team, large hill | Peacock

SNOWBOARDING

1:30 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying | Peacock

1:50 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying (in progress) | USA

5 a.m. — Men’s slopestyle, qualifying | Peacock

5:30 a.m. — Men’s slopestyle, qualifying (in progress) | USA

7 a.m. — Women’s slopestyle, qualifying (delay) | NBC