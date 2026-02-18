Winter Olympics TV schedule: Thursday’s listings
Thursday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, speedskating, freestyle skiing, curling and more. | NBC
BOBSLED
5 a.m. — Two-woman bobsled, training | Peacock
CURLING
Men (round robin)
12:05 a.m. — China vs. Germany | Peacock
12:05 a.m. — Italy vs. Switzerland | Peacock
12:05 a.m. — Norway vs. Canada | Peacock
12:05 a.m. — Sweden vs. Czechia | Peacock
Women (round robin)
5:05 a.m. — Switzerland vs. U.S. | Peacock
5:05 a.m. — Canada vs. South Korea | Peacock
5:05 a.m. — Britain vs. Italy | Peacock
5:05 a.m. — Japan vs. China | Peacock
Men (semifinals)
10:05 a.m. — Teams TBD | Peacock
10:05 a.m. — Teams TBD | Peacock
FIGURE SKATING
7:30 a.m. — Women’s free skate, warmup | Peacock
10 a.m. — 🥇Women’s free skate | NBC
FREESTYLE SKIING
1:30 a.m. — Men’s freeski halfpipe, qualifying | Peacock
2:30 a.m. — 🥇Men’s aerials, final | Peacock
5:45 a.m. — Men’s freeski halfpipe, qualifying (delay) | USA
9 a.m. — Men’s aerials, final (delay) | NBC
HOCKEY
Women (bronze medal game)
5:40 a.m. — Sweden vs. Switzerland | Peacock
Women (gold medal game)
10:10 a.m. — U.S. vs. Canada | USA
8 p.m. — U.S. vs. Canada (re-air) | USA
NORDIC COMBINED
12:10 a.m. — Men’s ski jump, large hill | Peacock
2 a.m. — Men’s ski jump, large hill (delay) | USA
5 a.m. — 🥇Men’s 2x7.5-kilometer cross-country relay | Peacock
5:20 a.m. — 🏅Men’s 2x7.5-kilometer cross-country relay | USA
SKI MOUNTAINEERING
12:50 a.m. — Men’s and women’s sprints, heats | Peacock
3:55 a.m. — 🥇Men’s and women’s sprints, finals | USA
SPEEDSKATING
7:30 a.m. — 🥇Men’s 1,500 meters | USA
9:30 a.m. — Men’s 1,500 meters (delay)| NBC