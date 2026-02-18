Winter Olympics TV schedule: Thursday’s listings

Thursday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Figure skating, speedskating, freestyle skiing, curling and more. | NBC

BOBSLED

5 a.m. — Two-woman bobsled, training | Peacock

CURLING

Men (round robin)

12:05 a.m. — China vs. Germany | Peacock

12:05 a.m. — Italy vs. Switzerland | Peacock

12:05 a.m. — Norway vs. Canada | Peacock

12:05 a.m. — Sweden vs. Czechia | Peacock

Women (round robin)

5:05 a.m. — Switzerland vs. U.S. | Peacock

5:05 a.m. — Canada vs. South Korea | Peacock

5:05 a.m. — Britain vs. Italy | Peacock

5:05 a.m. — Japan vs. China | Peacock

Men (semifinals)

10:05 a.m. — Teams TBD | Peacock

10:05 a.m. — Teams TBD | Peacock

FIGURE SKATING

7:30 a.m. — Women’s free skate, warmup | Peacock

10 a.m. — 🥇Women’s free skate | NBC

FREESTYLE SKIING

1:30 a.m. — Men’s freeski halfpipe, qualifying | Peacock

2:30 a.m. — 🥇Men’s aerials, final | Peacock

5:45 a.m. — Men’s freeski halfpipe, qualifying (delay) | USA

9 a.m. — Men’s aerials, final (delay) | NBC

HOCKEY

Women (bronze medal game)

5:40 a.m. — Sweden vs. Switzerland | Peacock

Women (gold medal game)

10:10 a.m. — U.S. vs. Canada | USA

8 p.m. — U.S. vs. Canada (re-air) | USA

NORDIC COMBINED

12:10 a.m. — Men’s ski jump, large hill | Peacock

2 a.m. — Men’s ski jump, large hill (delay) | USA

5 a.m. — 🥇Men’s 2x7.5-kilometer cross-country relay | Peacock

5:20 a.m. — 🏅Men’s 2x7.5-kilometer cross-country relay | USA

SKI MOUNTAINEERING

12:50 a.m. — Men’s and women’s sprints, heats | Peacock

3:55 a.m. — 🥇Men’s and women’s sprints, finals | USA

SPEEDSKATING

7:30 a.m. — 🥇Men’s 1,500 meters | USA

9:30 a.m. — Men’s 1,500 meters (delay)| NBC