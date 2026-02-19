Advertisement
2026 Milan-Cortina Olympics

Winter Olympics TV schedule: Friday’s listings

U.S. biathlete Margie Freed competes in the women's 4x6-kilometer relay at the Milan-Cortina Olympic Games on Feb. 18.
U.S. biathlete Margie Freed competes in the women’s 4x6-kilometer relay at the Milan-Cortina Olympic Games on Wednesday.
(Michael Steele / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
Friday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Bobsled, speedskating, curling, hockey and more. | NBC

BIATHLON
5:15 a.m. — 🏅Men’s 15-kilometer mass start | USA
9:15 a.m. — 🏅Men’s 15-kilometer mass start (re-air) | NBC

BOBSLED
9 a.m. — Two-woman bobsled, Run 1 | NBC, Peacock
10:50 a.m. — Two-woman bobsled, Run 2 | Peacock
1:15 p.m. — Two-woman bobsled, runs 1-2 | USA

CURLING
Women semifinals
5:05 a.m. — Teams TBD | Peacock
6 a.m. — Teams TBD (in progress) | USA
🏅Men’s bronze medal match
10:05 a.m. — Teams TBD | Peacock

FREESTYLE SKIING
1 a.m. — Women’s skicross, qualifying | USA
3 a.m. — 🏅Women’s skicross, finals | USA
10 a.m. — Women’s skicross, finals (re-air) | USA
10:30 a.m. — 🏅Men’s freeski halfpipe, finals | NBC

HOCKEY
Men’s semifinals
7:40 a.m. — Canada vs. Finland | Peacock
8:50 a.m. — Canada vs. Finland (in progress) | USA
12:10 p.m. — U.S. vs. Slovakia | NBC

SHORT TRACK SPEEDSKATING
11:15 a.m. — 🏅Women’s 1,500 meters; men’s 5,000-meter relay finals | USA

SPEEDSKATING
7:30 a.m. — 🏅Women’s 1,500 meters | USA

