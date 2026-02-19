Winter Olympics TV schedule: Friday’s listings

Friday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Bobsled, speedskating, curling, hockey and more. | NBC

BIATHLON

5:15 a.m. — 🏅Men’s 15-kilometer mass start | USA

9:15 a.m. — 🏅Men’s 15-kilometer mass start (re-air) | NBC

BOBSLED

9 a.m. — Two-woman bobsled, Run 1 | NBC, Peacock

10:50 a.m. — Two-woman bobsled, Run 2 | Peacock

1:15 p.m. — Two-woman bobsled, runs 1-2 | USA

CURLING

Women semifinals

5:05 a.m. — Teams TBD | Peacock

6 a.m. — Teams TBD (in progress) | USA

🏅Men’s bronze medal match

10:05 a.m. — Teams TBD | Peacock

FREESTYLE SKIING

1 a.m. — Women’s skicross, qualifying | USA

3 a.m. — 🏅Women’s skicross, finals | USA

10 a.m. — Women’s skicross, finals (re-air) | USA

10:30 a.m. — 🏅Men’s freeski halfpipe, finals | NBC

HOCKEY

Men’s semifinals

7:40 a.m. — Canada vs. Finland | Peacock

8:50 a.m. — Canada vs. Finland (in progress) | USA

12:10 p.m. — U.S. vs. Slovakia | NBC

SHORT TRACK SPEEDSKATING

11:15 a.m. — 🏅Women’s 1,500 meters; men’s 5,000-meter relay finals | USA

SPEEDSKATING

7:30 a.m. — 🏅Women’s 1,500 meters | USA