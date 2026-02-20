Winter Olympics TV schedule: Saturday’s listings

Saturday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.

MULTIPLE SPORTS

8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Cross-country skiing, bobsled, figure skating, freestyle skiing and more. | NBC

BIATHLON

5:15 a.m. — 🏅Women’s 12.5-kilometer mass start | USA

10:30 a.m. — 🏅Women’s 12.5-kilometer mass start (re-air) | USA

BOBSLED

1 a.m. — Four-man bobsled, Run 1 | Peacock

2:55 a.m. — Four-man bobsled, Run 2 | Peacock

8 a.m. — Four-man bobsled, runs 1-2 | USA

10 a.m. — Two-woman bobsled, Run 3 | NBC

12:05 p.m. — 🏅Two-woman bobsled, final run | Peacock

12:15 p.m. — 🏅Two-woman bobsled, final run (in progress) | NBC

2:15 p.m. — Two-woman bobsled, runs 3-4 (delay) | NBC

CROSS-COUNTRY SKIING

2 a.m. — 🏅Men’s 50-kilometer mass start classic | Peacock

3:10 a.m. — 🏅Men’s 50-kilometer mass start classic (in progress) | USA

8:30 a.m. — Men’s 50-kilometer mass start classic (delay) | NBC

CURLING

🏅Women’s bronze-medal match

5:05 a.m. — Teams TBD | Peacock

7:20 a.m. — Teams TBD (delay) | USA

🏅Men’s gold-medal match

10:05 a.m. — Teams TBD | CNBC

Women’s bronze-medal match

1 p.m. — Teams TBD (re-air) | CNBC

FIGURE SKATING

11 a.m. — Exhibition gala | Peacock

11:55 a.m. — Exhibition gala (in progress) | NBC

12:50 p.m. — Exhibition gala (in progress) | NBC

FREESTYLE SKIING

1 a.m. — Men’s skicross, qualifying | Peacock

1:45 a.m. — 🏅Mixed team aerials, final | USA

2:55 a.m. — 🏅Men’s skicross, finals | Peacock

8:45 a.m. — Men’s skicross, finals (delay) | USA

9:15 a.m. — Mixed team aerials, final (re-air) | USA

10:30 a.m. — 🏅Women’s freeski halfpipe, final | NBC

1:30 p.m. — Mixed team aerials, final (re-air) | NBC

HOCKEY

🏅Men’s bronze-medal game

11:40 a.m. — Teams TBD | USA

SKI MOUNTAINEERING

4:30 a.m. — 🏅Mixed team relay | Peacock

SPEEDSKATING

6 a.m. — 🏅Men’s and women’s mass start, semifinals and finals | Peacock

7 a.m. — 🏅Men’s and women’s mass start, semifinals and finals (in progress) | NBC