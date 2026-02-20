Winter Olympics TV schedule: Saturday’s listings
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
Saturday’s live TV and streaming broadcasts for the Milan-Cortina Olympics unless noted (subject to change). All events stream live on Peacock or NBCOlympics.com with a streaming or cable login. All times Pacific. 🏅 — medal event for live broadcasts.
MULTIPLE SPORTS
8 p.m. — “Primetime in Milan” (delay): Cross-country skiing, bobsled, figure skating, freestyle skiing and more. | NBC
BIATHLON
5:15 a.m. — 🏅Women’s 12.5-kilometer mass start | USA
10:30 a.m. — 🏅Women’s 12.5-kilometer mass start (re-air) | USA
BOBSLED
1 a.m. — Four-man bobsled, Run 1 | Peacock
2:55 a.m. — Four-man bobsled, Run 2 | Peacock
8 a.m. — Four-man bobsled, runs 1-2 | USA
10 a.m. — Two-woman bobsled, Run 3 | NBC
12:05 p.m. — 🏅Two-woman bobsled, final run | Peacock
12:15 p.m. — 🏅Two-woman bobsled, final run (in progress) | NBC
2:15 p.m. — Two-woman bobsled, runs 3-4 (delay) | NBC
CROSS-COUNTRY SKIING
2 a.m. — 🏅Men’s 50-kilometer mass start classic | Peacock
3:10 a.m. — 🏅Men’s 50-kilometer mass start classic (in progress) | USA
8:30 a.m. — Men’s 50-kilometer mass start classic (delay) | NBC
CURLING
🏅Women’s bronze-medal match
5:05 a.m. — Teams TBD | Peacock
7:20 a.m. — Teams TBD (delay) | USA
🏅Men’s gold-medal match
10:05 a.m. — Teams TBD | CNBC
Women’s bronze-medal match
1 p.m. — Teams TBD (re-air) | CNBC
FIGURE SKATING
11 a.m. — Exhibition gala | Peacock
11:55 a.m. — Exhibition gala (in progress) | NBC
12:50 p.m. — Exhibition gala (in progress) | NBC
FREESTYLE SKIING
1 a.m. — Men’s skicross, qualifying | Peacock
1:45 a.m. — 🏅Mixed team aerials, final | USA
2:55 a.m. — 🏅Men’s skicross, finals | Peacock
8:45 a.m. — Men’s skicross, finals (delay) | USA
9:15 a.m. — Mixed team aerials, final (re-air) | USA
10:30 a.m. — 🏅Women’s freeski halfpipe, final | NBC
1:30 p.m. — Mixed team aerials, final (re-air) | NBC
HOCKEY
🏅Men’s bronze-medal game
11:40 a.m. — Teams TBD | USA
SKI MOUNTAINEERING
4:30 a.m. — 🏅Mixed team relay | Peacock
SPEEDSKATING
6 a.m. — 🏅Men’s and women’s mass start, semifinals and finals | Peacock
7 a.m. — 🏅Men’s and women’s mass start, semifinals and finals (in progress) | NBC