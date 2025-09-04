Advertisement
High school flag football: Wednesday and Thursday scores

By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 58, Bernstein 6

Cleveland 26, San Fernando 0

Eagle Rock 35, Sylmar 8

Fremont 20, Santee 13

Jefferson 24, Bell 12

Jefferson 32, Bernstein 7

LA Marshall 27, Verdugo Hills 13

LA Wilson 18, Hawkins 0

LA Wilson 42, Manual Arts 0

Narbonne 61, Fremont 6

Narbonne 50, Santee 0

North Hollywood 13, LA Hamilton 0

Panorama 64, Monroe 0

Roosevelt 25, Crenshaw 8

Roosevelt 21, Sotomayor 0

San Fernando 25, Arleta 0

San Pedro 25, Marshall 6

San Pedro 26, Verdugo Hills 7

SOUTHERN SECTION

Alemany 20, La Palma Kennedy 18

Aliso Niguel 33, Sunny Hills 7

Anaheim Canyon 57, La Mirada 0

Azusa 20, Pomona 0

Banning 31, Indian Springs 6

Beaumont 45, Redlands 6

Beckman 44, Sunny Hills 13

Bishop Amat 12, La Serna 6

Bonita 26, Northview 2

Bolsa Grande 40, Saddleback 18

Burbank Burroughs 19, Ramona Convent 0

California 56, Baldwin Park 7

Cajon 20, Burbank Burroughs 6

Camarillo 53, Thousand Oaks 6

Castaic 12, Saugus 6

Chaffey 33, Colony 6

Compton 18, Compton Early College 0

Corona Santiago 20, Great Oak 0

Costa Mesa 37, Los Amigos 0

Crean Lutheran 38, Paramount 12

Cypress 27, Lakewood 6

Desert Hot Springs 34, Rancho Mirage 6

Downey 34, La Serna 0

Duarte 10, Workman 6

Eastvale Roosevelt 24, Rancho Cucamonga 18

Edison 52, Anaheim 2

El Monte 24, Arroyo 0

Elsinore 33, West Valley 7

El Toro 33, Corona Centennial 6

Etiwanda 21, Corona Santiago 6

Fullerton 14, Placentia Valencia 8

Garden Grove 25, Westminster La Quinta 0

Glendora 7, Hacienda Heights Wilson 0

Hart 18, Saugus 0

Highland 34, Knight 6

Immaculate Heart 7, Village Christian 0

JSerra 26, Warren 12

Jurupa Hills 39, Fontana 6

Kaiser 32, Colton 0

Laguna Hills 25, Westminster 19

La Habra 26, El Dorado 6

Lancaster 20, Eastside 6

La Palma Kennedy 28, Tustin 6

Linfield Christian 52, Claremont 13

Long Beach Poly 28, Long Beach Jordan 0

Long Beach Wilson 25, Long Beach Cabrillo 8

Montclair 12, Rowland 6

Montebello 12, South El Monte 0

Newbury Park 32, Simi Valley 7

Newport Harbor 19, Huntington Beach 13

Norco 14, Murrieta Valley 7

Norwalk 18, Sacred Heart of Jesus 0

Ontario Christian 25, Anaheim 19

Orange 32, Garden Grove Santiago 6

Orange Lutheran 40, Fullerton 0

Palos Verdes 40, Bishop Montgomery 0

Placentia Valencia 25, Segerstrom 13

Portola 27, Rosary Academy 12

Quartz Hill 19, Palmdale 0

Rancho Alamitos 21, Ocean View 6

Redlands East Valley 52, Citrus Valley 6

Riverside Poly 28, Arlington 0

Rosemead 6, Gabrielino 0

San Gorgonio 61, Rim of the World 0

San Jacinto Valley Academy 18, Nuview Bridge 0

San Juan Hills 7, El Modena 0

San Marcos 47, Buena 0

San Marino 52, Alhambra 12

Santa Ana Foothill 32, Godinez 6

Santa Fe 13, Bell Gardens 6

Sonora 12, Garden Grove 6

South Hills 13, Los Osos 6

St. Bernard 12, Culver City 0

St. Lucy’s 55, Edgewood 0

St. Paul 26, Buena Park 20

Summit 25, Rialto 0

Tahquitz 19, San Jacinto 0

Temecula Prep 35, California Military Institute 6

Tesoro 46, Corona 14

Upland 19, Bishop Amat 14

Vasquez 18, Castaic 12

Villa Park 46, Katella 0

Vista del Lago 36, Lakeside 0

Warren 20, Schurr 7

Western Christian 25, Upland 20

West Ranch 21, Hart 6

Woodbridge 44, Laguna Beach 8

INTERSECTIONAL

Bishop Alemany 20, Granada Hills Kennedy 18

Eagle Rock 53, Keppel 0

Sylmar 32, Keppel 0

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Eagle Rock 28, Bell 0

Elizabeth 19, WISH Academy 14

Sherman Oaks CES 40, AMIT 0

Sun Valley Magnet 60, Valor Academy 0

SOUTHERN SECTION

Anaheim Canyon 28, Aliso Niguel 13

Antelope Valley 19, Quartz Hill 6

Brentwood 38, Shalhevet 0

Chino 12, Vista del Lago 0

Culver City 20, Beverly Hills 13

Dos Pueblos 15, San Marcos 14

Foothill 21, Rosary Academy 6

Godinez 19, Westminster La Quinta 0

Hacienda Heights Wilson 26, La Canada 12

Highland 20, Lancaster 18

Inglewood 9, Leuzinger 6

Knight 47, Littlerock 0

Lakewood St. Joseph 32, Corona del Mar 6

Lawndale 50, Hawthorne 12

Long Beach Wilson 14, Santa Ana 13

Newbury Park 40, Oaks Christian 0

Orange Lutheran 53, Northwood 0

Oxnard 32, Oxnard Pacifica 6

Palmdale 6, Eastside 0

Santa Paula 39, Del Sol 0

Saugus 31, Fillmore 6

Torrance 27, South Torrance 0

Ventura 41, Buena 0

West Ranch 27, Canyon Country Canyon 6

INTERSECTIONAL

Ayala 20, Tuscaloosa (Ala.) Northridge 6

Ayala 18, Tuscaloosa (Ala.) Northridge 0

Merced 24, Bellflower 12

Wilmington Banning 32, Gahr 19

