High school flag football: Wednesday and Thursday scores
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 58, Bernstein 6
Cleveland 26, San Fernando 0
Eagle Rock 35, Sylmar 8
Fremont 20, Santee 13
Jefferson 24, Bell 12
Jefferson 32, Bernstein 7
LA Marshall 27, Verdugo Hills 13
LA Wilson 18, Hawkins 0
LA Wilson 42, Manual Arts 0
Narbonne 61, Fremont 6
Narbonne 50, Santee 0
North Hollywood 13, LA Hamilton 0
Panorama 64, Monroe 0
Roosevelt 25, Crenshaw 8
Roosevelt 21, Sotomayor 0
San Fernando 25, Arleta 0
San Pedro 25, Marshall 6
San Pedro 26, Verdugo Hills 7
SOUTHERN SECTION
Alemany 20, La Palma Kennedy 18
Aliso Niguel 33, Sunny Hills 7
Anaheim Canyon 57, La Mirada 0
Azusa 20, Pomona 0
Banning 31, Indian Springs 6
Beaumont 45, Redlands 6
Beckman 44, Sunny Hills 13
Bishop Amat 12, La Serna 6
Bonita 26, Northview 2
Bolsa Grande 40, Saddleback 18
Burbank Burroughs 19, Ramona Convent 0
California 56, Baldwin Park 7
Cajon 20, Burbank Burroughs 6
Camarillo 53, Thousand Oaks 6
Castaic 12, Saugus 6
Chaffey 33, Colony 6
Compton 18, Compton Early College 0
Corona Santiago 20, Great Oak 0
Costa Mesa 37, Los Amigos 0
Crean Lutheran 38, Paramount 12
Cypress 27, Lakewood 6
Desert Hot Springs 34, Rancho Mirage 6
Downey 34, La Serna 0
Duarte 10, Workman 6
Eastvale Roosevelt 24, Rancho Cucamonga 18
Edison 52, Anaheim 2
El Monte 24, Arroyo 0
Elsinore 33, West Valley 7
El Toro 33, Corona Centennial 6
Etiwanda 21, Corona Santiago 6
Fullerton 14, Placentia Valencia 8
Garden Grove 25, Westminster La Quinta 0
Glendora 7, Hacienda Heights Wilson 0
Hart 18, Saugus 0
Highland 34, Knight 6
Immaculate Heart 7, Village Christian 0
JSerra 26, Warren 12
Jurupa Hills 39, Fontana 6
Kaiser 32, Colton 0
Laguna Hills 25, Westminster 19
La Habra 26, El Dorado 6
Lancaster 20, Eastside 6
La Palma Kennedy 28, Tustin 6
Linfield Christian 52, Claremont 13
Long Beach Poly 28, Long Beach Jordan 0
Long Beach Wilson 25, Long Beach Cabrillo 8
Montclair 12, Rowland 6
Montebello 12, South El Monte 0
Newbury Park 32, Simi Valley 7
Newport Harbor 19, Huntington Beach 13
Norco 14, Murrieta Valley 7
Norwalk 18, Sacred Heart of Jesus 0
Ontario Christian 25, Anaheim 19
Orange 32, Garden Grove Santiago 6
Orange Lutheran 40, Fullerton 0
Palos Verdes 40, Bishop Montgomery 0
Placentia Valencia 25, Segerstrom 13
Portola 27, Rosary Academy 12
Quartz Hill 19, Palmdale 0
Rancho Alamitos 21, Ocean View 6
Redlands East Valley 52, Citrus Valley 6
Riverside Poly 28, Arlington 0
Rosemead 6, Gabrielino 0
San Gorgonio 61, Rim of the World 0
San Jacinto Valley Academy 18, Nuview Bridge 0
San Juan Hills 7, El Modena 0
San Marcos 47, Buena 0
San Marino 52, Alhambra 12
Santa Ana Foothill 32, Godinez 6
Santa Fe 13, Bell Gardens 6
Sonora 12, Garden Grove 6
South Hills 13, Los Osos 6
St. Bernard 12, Culver City 0
St. Lucy’s 55, Edgewood 0
St. Paul 26, Buena Park 20
Summit 25, Rialto 0
Tahquitz 19, San Jacinto 0
Temecula Prep 35, California Military Institute 6
Tesoro 46, Corona 14
Upland 19, Bishop Amat 14
Vasquez 18, Castaic 12
Villa Park 46, Katella 0
Vista del Lago 36, Lakeside 0
Warren 20, Schurr 7
Western Christian 25, Upland 20
West Ranch 21, Hart 6
Woodbridge 44, Laguna Beach 8
INTERSECTIONAL
Bishop Alemany 20, Granada Hills Kennedy 18
Eagle Rock 53, Keppel 0
Sylmar 32, Keppel 0
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Eagle Rock 28, Bell 0
Elizabeth 19, WISH Academy 14
Sherman Oaks CES 40, AMIT 0
Sun Valley Magnet 60, Valor Academy 0
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 28, Aliso Niguel 13
Antelope Valley 19, Quartz Hill 6
Brentwood 38, Shalhevet 0
Chino 12, Vista del Lago 0
Culver City 20, Beverly Hills 13
Dos Pueblos 15, San Marcos 14
Foothill 21, Rosary Academy 6
Godinez 19, Westminster La Quinta 0
Hacienda Heights Wilson 26, La Canada 12
Highland 20, Lancaster 18
Inglewood 9, Leuzinger 6
Knight 47, Littlerock 0
Lakewood St. Joseph 32, Corona del Mar 6
Lawndale 50, Hawthorne 12
Long Beach Wilson 14, Santa Ana 13
Newbury Park 40, Oaks Christian 0
Orange Lutheran 53, Northwood 0
Oxnard 32, Oxnard Pacifica 6
Palmdale 6, Eastside 0
Santa Paula 39, Del Sol 0
Saugus 31, Fillmore 6
Torrance 27, South Torrance 0
Ventura 41, Buena 0
West Ranch 27, Canyon Country Canyon 6
INTERSECTIONAL
Ayala 20, Tuscaloosa (Ala.) Northridge 6
Ayala 18, Tuscaloosa (Ala.) Northridge 0
Merced 24, Bellflower 12
Wilmington Banning 32, Gahr 19
