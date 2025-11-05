High school flag football: Southern Section championship schedule
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
SOUTHERN SECTION FINALS
Saturday at El Modena High
DIVISION 1
JSerra (27-0) vs. Orange Lutheran (24-2), 7 p.m.
DIVISION 2
Corona del Mar (17-14) vs. Westlake (17-6), 5 p.m.
DIVISION 3
La Serna (17-11-1) vs. Eastvale Roosevelt (14-10), 3 p.m.
DIVISION 4
West Ranch (17-3) vs. Riverside Poly (19-11), 9 a.m.
DIVISION 5
Castaic (15-10) vs. Anaheim (15-10), 1 p.m.
DIVISION 6
Adelanto (14-6) vs. Bishop Alemany (10-11), 11 a.m.