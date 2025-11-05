Advertisement
High School Sports

High school flag football: Southern Section championship schedule

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

SOUTHERN SECTION FINALS

Saturday at El Modena High

DIVISION 1
JSerra (27-0) vs. Orange Lutheran (24-2), 7 p.m.

DIVISION 2
Corona del Mar (17-14) vs. Westlake (17-6), 5 p.m.

DIVISION 3
La Serna (17-11-1) vs. Eastvale Roosevelt (14-10), 3 p.m.

DIVISION 4
West Ranch (17-3) vs. Riverside Poly (19-11), 9 a.m.

DIVISION 5
Castaic (15-10) vs. Anaheim (15-10), 1 p.m.

DIVISION 6
Adelanto (14-6) vs. Bishop Alemany (10-11), 11 a.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement