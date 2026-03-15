NCAA men’s tournament bracket: Duke, Arizona, Michigan and Florida are No. 1 seeds

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - MARCH 14: Duke Blue Devils players celebrate.
Duke players celebrate after defeating the Virginia Cavaliers in the men’s ACC tournament on Saturday.
(Jacob Kupferman / Getty Images)
Austin Knoblauch.
By Austin Knoblauch
  • The 68-team NCAA men’s basketball tournament bracket is set with Duke, Arizona, Michigan and Florida as the No. 1 seeds.
  • First Four games begin Tuesday; first-round action starts Thursday in four regional sites across the country.

The 68-team bracket for the 2026 NCAA men’s basketball tournament is set. Matchup starting times and broadcast information will be announced later on Sunday.

The men’s First Four begins Tuesday and first-round games begin on Thursday.

First Four

Tuesday-Wednesday
No. 11 Texas vs. No. 11 North Carolina State
No. 11 Miami (Ohio) vs. No. 11 Southern Methodist
No. 16 Maryland Baltimore County vs. Howard
No. 16 Prairie View A&M vs. No. 16 Lehigh

East Region

FIRST ROUND

Thursday (at Greenville, S.C.)

No. 1 Duke (32-2) vs. No. 16 Siena (23-11)

N. 8, Ohio State (21-12) vs. No. 9 Texas Christian (22-11)

Friday (at San Diego)

No. 5 St. John’s (28-6) vs. No. 12 Northern Iowa (23-12)

No. 4 Kansas (23-10) vs. No. 13 California Baptist (25-8)

Thursday (at Buffalo)

No. 6 Louisville (23-10) vs. No. 11 South Florida (25-8)

No. 3 Michigan State (25-7) vs. No. 14 North Dakota State (27-7)

Friday (at Philadelphia)

No. 7 UCLA (23-11) vs. No. 10 Central Florida (21-11)

No. 2 Connecticut (29-5) vs. No. 15 Furman (22-12)

West Region

FIRST ROUND

Friday (at San Diego)

No. 1 Arizona (32-2) vs. Long Island University (24-10)

No. 8 Villanova (24-8) vs. No. 9 Utah State (25-8)

Thursday (at Portland)

No. 5 Wisconsin (24-10) vs. No. 12 High Point (30-4)

No. 4 Arkansas (26-8) vs. No. 13 Hawaii (24-8)

No. 6 Brigham Young (23-11) No. 11 Texas / North Carolina State

No. 3 Gonzaga (30-3) vs. No. 14 Kennesaw State (21-13)

Friday (at St. Louis)

No. 7 Miami (25-8) vs. No. 10 Missouri (20-12)

No. 2 Purdue (27-8) vs. No. 15 Queens (21-13)

Midwest Region

FIRST ROUND

Thursday (at Buffalo)

No. 1 Michigan (31-3) vs. No. 16 Maryland Baltimore County / Howard

No. 8 Georgia (22-10) vs. No. 9 Saint Louis (28-5)

Friday (at Tampa)

No. 5 Texas Tech (22-10) vs. No 12 Akron (29-5)

No. 4 Alabama (23-9) vs. No. 13 Hofstra (24-10)

Friday (at Philadelphia)

No. 6 Tennessee (22-11) vs. No. 11 Miami (Ohio) / Southern Methodist

No. 3 Virginia (29-5) vs. No. 14 Wright State (23-11)

Friday (at St. Louis)

No. 7 Kentucky (21-13) vs. No. 10 Santa Clara (26-8)

No. 2 Iowa State (27-7) vs. No. 15 Tennessee State (23-9)

South Region

FIRST ROUND
Friday (at Tampa)

No. 1 Florida (26-7) vs. No. 16 Prairie View A&M / Lehigh

No. 8 Clemson (24-10) vs. Iowa (21-12)
Thursday (at Oklahoma City)
No. 5 Vanderbilt (26-8) vs. No. 12 McNeese (28-5)
No. 4 Nebraska (26-6) vs. No. 13 Troy (22-11)
Thursday (at Greenville, S.C.)
No. 6 North Carolina (24-8) vs. No. 11 Virginia Commonwealth (27-7)
No. 3 Illinois (24-8) vs. No. 14 Pennsylvania (18-11)
Thursday (at Oklahoma City)
No. 7 Saint Mary’s (27-5) No. 10 Texas A&M (21-11)
No. 2 Houston (28-6) vs. Idaho (21-14)

More to Read

Austin Knoblauch

Austin Knoblauch is a senior editor in Sports at the Los Angeles Times, overseeing NFL coverage and digital initiatives. He previously worked as an editor and writer at NFL.com. He initially joined The Times in 2005, serving in various web editing and reporting roles. Knoblauch’s favorite sports are football, hockey and auto racing. He is a native of Southern California and graduated from Mount St. Mary’s University in Los Angeles.

More From the Los Angeles Times

Most Read in Sports

