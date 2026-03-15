NCAA men’s tournament bracket: Duke, Arizona, Michigan and Florida are No. 1 seeds

The 68-team bracket for the 2026 NCAA men’s basketball tournament is set. Matchup starting times and broadcast information will be announced later on Sunday.
The men’s First Four begins Tuesday and first-round games begin on Thursday.
First Four
Tuesday-Wednesday
No. 11 Texas vs. No. 11 North Carolina State
No. 11 Miami (Ohio) vs. No. 11 Southern Methodist
No. 16 Maryland Baltimore County vs. Howard
No. 16 Prairie View A&M vs. No. 16 Lehigh
East Region
FIRST ROUND
Thursday (at Greenville, S.C.)
No. 1 Duke (32-2) vs. No. 16 Siena (23-11)
N. 8, Ohio State (21-12) vs. No. 9 Texas Christian (22-11)
Friday (at San Diego)
No. 5 St. John’s (28-6) vs. No. 12 Northern Iowa (23-12)
No. 4 Kansas (23-10) vs. No. 13 California Baptist (25-8)
Thursday (at Buffalo)
No. 6 Louisville (23-10) vs. No. 11 South Florida (25-8)
No. 3 Michigan State (25-7) vs. No. 14 North Dakota State (27-7)
Friday (at Philadelphia)
No. 7 UCLA (23-11) vs. No. 10 Central Florida (21-11)
No. 2 Connecticut (29-5) vs. No. 15 Furman (22-12)
West Region
FIRST ROUND
Friday (at San Diego)
No. 1 Arizona (32-2) vs. Long Island University (24-10)
No. 8 Villanova (24-8) vs. No. 9 Utah State (25-8)
Thursday (at Portland)
No. 5 Wisconsin (24-10) vs. No. 12 High Point (30-4)
No. 4 Arkansas (26-8) vs. No. 13 Hawaii (24-8)
No. 6 Brigham Young (23-11) No. 11 Texas / North Carolina State
No. 3 Gonzaga (30-3) vs. No. 14 Kennesaw State (21-13)
Friday (at St. Louis)
No. 7 Miami (25-8) vs. No. 10 Missouri (20-12)
No. 2 Purdue (27-8) vs. No. 15 Queens (21-13)
Midwest Region
FIRST ROUND
Thursday (at Buffalo)
No. 1 Michigan (31-3) vs. No. 16 Maryland Baltimore County / Howard
No. 8 Georgia (22-10) vs. No. 9 Saint Louis (28-5)
Friday (at Tampa)
No. 5 Texas Tech (22-10) vs. No 12 Akron (29-5)
No. 4 Alabama (23-9) vs. No. 13 Hofstra (24-10)
Friday (at Philadelphia)
No. 6 Tennessee (22-11) vs. No. 11 Miami (Ohio) / Southern Methodist
No. 3 Virginia (29-5) vs. No. 14 Wright State (23-11)
Friday (at St. Louis)
No. 7 Kentucky (21-13) vs. No. 10 Santa Clara (26-8)
No. 2 Iowa State (27-7) vs. No. 15 Tennessee State (23-9)
South Region
FIRST ROUND
Friday (at Tampa)
No. 1 Florida (26-7) vs. No. 16 Prairie View A&M / Lehigh
No. 8 Clemson (24-10) vs. Iowa (21-12)
Thursday (at Oklahoma City)
No. 5 Vanderbilt (26-8) vs. No. 12 McNeese (28-5)
No. 4 Nebraska (26-6) vs. No. 13 Troy (22-11)
Thursday (at Greenville, S.C.)
No. 6 North Carolina (24-8) vs. No. 11 Virginia Commonwealth (27-7)
No. 3 Illinois (24-8) vs. No. 14 Pennsylvania (18-11)
Thursday (at Oklahoma City)
No. 7 Saint Mary’s (27-5) No. 10 Texas A&M (21-11)
No. 2 Houston (28-6) vs. Idaho (21-14)