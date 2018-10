Los trucos detrás de las golosinas: recetas caseras de dulces de Halloween

Más adorables que espeluznantes, estas golosinas no son más que malvaviscos caseros, que utilizan solo un puñado de ingredientes. Aunque la receta requiere el uso de un termómetro para dulces, probablemente la parte más difícil es formar las figuras de los fantasmas de manera correcta. Puede tomar algunos intentos, pero incluso los errores serán deliciosos. Si el glaseado no es lo tuyo, esparce malvaviscos recién hechos en una bandeja para hornear, luego recorta figuras aterradoras después de que se endurezca. A diferencia de los Peeps comprados en la tienda, los malvaviscos hechos en casa no serán demasiado dulces, y se mantendrán suaves y delicados durante varios días si se mantienen en un recipiente hermético.