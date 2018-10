Quesadillas rellenas de champiñones y queso de cabra

Caliente el aceite en una plancha a fuego medio; use una espátula para distribuirla de manera que la superficie quede cubierta de manera uniforme. Si no tiene una plancha grande, puede usar una sartén, pero tendrá que cocinar las quesadillas en más de una tanda. Agregue las tortillas y cocine por un lado hasta que se ablanden, de 1 a 2 minutos. Voltéelas por el otro lado y coloque de 3 a 4 cucharadas de la mezcla de champiñones en el centro. Espolvoree encime una parte de los cubitos de queso de mozzarella y use una espátula para doblar la tortilla por la mitad alrededor del relleno.