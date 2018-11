Todos vivimos en la California de Jonathan Gold

Pero el sur de California no solo perdió a su mejor escritor gastronómico. Cuando el hombre que yo y tantos otros llamábamos Sr. Gold falleció el pasado 21 de julio, de cáncer de páncreas, perdimos a una de nuestras más grandes y más importantes voces literarias. Era un tipo de escritor que nunca habíamos visto antes, y que probablemente no volveremos a ver: Gold no fue un impulsor de la sacarina como Charles Fletcher Lummis o los influyentes de Instagram; un cronista de las calles de Los Ángeles que nunca creyó en las oscuras pesadillas de Raymond Chandler o Mike Davis; una superestrella que nunca buscó el auto engrandecimiento; un nerd que podía incluir una referencia a Beyoncé en una de sus reseñas.