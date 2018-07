Tijuanense Jaime Munguía tiene el potencial para ser la nueva estrella del boxeo

"Mi preocupación era de que mientras este hombre tiene un récord estelar en las 154 libras, no lo he visto pelear contra un noqueador como Golovkin, quien es el mejor libra por libra en el mundo. Parecía prematuro para mandar a Munguía ante un peso mediano que ha estado en la división por 12 años. No íbamos a tomar a este hombre, con una carrera prometedora para que le den una golpiza por Gennady".