Durante años, un ginecólogo fue acusado de mal comportamiento con mujeres jóvenes, pero USC le permitió seguir atendiendo a estudiantes

Para la Dra. Louise King, profesora asistente de ginecología en la Escuela de Medicina de Harvard, la explicación de Tyndall no es habitual. Los músculos del piso pélvico no suelen plantear problemas para las mujeres jóvenes, y no se examinan a menos que una paciente informe de dolor allí. "No es algo que un ginecólogo general haga de rutina", precisó.