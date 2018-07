Una ciudad que fue celosamente controlada por una secta religiosa, trata de rehabilitar su imagen con cerveza

“Cuando traes muchas de las cosas que le gustan a Estados Unidos -particularmente los vicios como el alcohol y el tabaco- pierdes mucho del placer de las cosas simples”, dijo. “Me gusta la tranquilidad de un pueblo pequeño. Me gusta la paz. No me gusta ningún crimen. Me gustan los vecinos que ayudan a los vecinos. Creo que introducir muchas de esas cosas ... hace que un pueblo pequeño pierda sus valores”.