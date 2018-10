Antes de la llegada de la caravana, a los solicitantes de asilo se les prohíbe la entrada en los puentes limítrofes

Es probable que el tema llegue a un punto crítico cuando una caravana de varios miles de centroamericanos que actualmente se dirigen al norte, a través de México, llegue a la frontera de Estados Unidos. Se espera que muchos de ellos soliciten asilo, condición que puede pedirse por temor a la persecución debido a la raza, la religión, la nacionalidad, el grupo social o la opinión política.Trump, quien prometió cerrar la frontera, consideró este lunes en una entrevista con la presentadora de televisión y radio Laura Ingraham que Estados Unidos permitirá a los migrantes presentar solicitudes de asilo, pero que estos se verán obligados a vivir en "tiendas de campaña" mientras esperan las sentencias judiciales, un proceso que puede llevar años. "No vamos a construir estructuras y gastar todo eso; cientos de millones de dólares", afirmó Trump. "Vamos a disponer tiendas de campaña. Van a ser muy agradables, y ellos van a esperar y si no consiguen asilo, se irán… A menudo no obtienen asilo".