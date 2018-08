El Censo podría no contar a millones de californianos

Los datos proporcionados por la entidad muestran que los condados con las tasas de respuesta del censo más bajas en California están concentrados en la mitad sur del estado. Ellos también albergan los porcentajes más altos de no ciudadanos, afroamericanos, nativos americanos y latinos, grupos demográficos que a menudo no son contados correctamente. Los condados de Monterey, Los Ángeles e Imperial -que albergan el primer, el segundo y el cuarto porcentaje más alto respectivamente de no ciudadanos en el estado- tienen más probabilidades de subestimar el número de residentes, según el análisis.