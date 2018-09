El funeral de McCain en la Catedral Nacional de Washington cierra varios días de tributos públicos

Los invitados - dignatarios extranjeros, oficiales militares y asociados políticos de McCain- comenzaron a llenar los bancos de la catedral, escoltados por cadetes de la Academia Naval vestidos de blanco, dos horas antes del inicio del servicio. Entre los asistentes estuvieron el ex senador Robert Dole, el veterano líder republicano del Senado, y Joe Lieberman, el ex demócrata a quien McCain había dicho que quería nombrar candidato a vicepresidente en 2008, en lugar de Sarah Palin. Ella no fue invitada.