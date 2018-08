Elon Musk, el representante de una cultura que festeja ‘la obsesión por el exceso de trabajo’

Cuando otro usuario le preguntó si era bipolar, primero respondió que "sí", pero luego aclaró "quizás no clínicamente", ya que "los malos sentimientos se correlacionan con las cosas malas, así que tal vez el verdadero problema sea dejarme llevar por las cuestiones con las que me involucro". En 2015, recomendó no dirigir dos grandes compañías -Musk lidera no solo Tesla y SpaceX, sino que tiene empresas paralelas, como Boring Company-, y dijo que ello "realmente mata tu libertad".