Estoy atrapado en Guantánamo y el mundo me ha olvidado

He participado en huelgas de hambre muchas veces para protestar pacíficamente por mi encarcelamiento. He vuelto a no comer, pero esta vez no por una huelga. Tengo problemas estomacales crónicos tan agudos que no puedo consumir alimentos duros sin vomitar sangre. Estoy desapareciendo lentamente, perdiendo una libra por semana. Actualmente peso 95 libras.