La Corte Suprema propina fuerte derrota a sindicatos de empleados públicos, prohibiendo las cuotas obligatorias

El actual caso fue entablado por el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, poco después de asumir el cargo. Él demandó para detener el cobro forzoso de las tarifas sindicales, pero un juez federal en Chicago dijo que no tenía legitimidad para demandar porque el no tenía que pagar las cuotas. Entonces Janus, el empleado estatal de Springfield, se presentó como demandante. Dijo que no quería pagar $ 45 por mes para apoyar a la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales.