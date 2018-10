Los supremacistas blancos de California se prometieron ‘reimaginar’ los movimientos racistas con nueva apariencia y tácticas secretas

Los miembros han sido protegidos ante los medios de comunicación y permanecen relativamente con bajo perfil en sus comunidades. Los exvecinos de algunos de ellos reconocieron que no sabían quiénes eran los miembros del grupo, mientras que las agencias locales del orden no estaban conscientes de que la organización causaba grandes problemas en la región de South Bay. Familiares de algunos miembros de la agrupación se negaron a hablar con The Times.