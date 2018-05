Los tribunales de inmigración están divididos sobre quién puede solicitar asilo por la violencia en sus países

Andrew Arthur, un ex juez que trabaja ahora en el Centro de Estudios de Inmigración, que favorece una aplicación más estricta, dijo que no es sorprendente que Sessions reconsidere las resoluciones sobre el asilo en casos de violencia doméstica. "En este momento, la ley no está clara. La frase 'grupo social particular' es vaga. Muchas de estas afirmaciones son convincentes, pero eso no significa que sea 'persecución' según la ley. Si una pandilla quiere reclutarme eso no es persecución ".