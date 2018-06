Manifestación por los 'derechos civiles de los blancos' se llevará a cabo junto a la Casa Blanca

El Servicio de Parques Nacionales anunció que había aprobado el mitin de "derechos civiles de los blancos" en Lafayette Square el fin de semana del 11 al 12 de agosto. Ese es el aniversario de la protesta "Unite the Right", que desató un furor nacional por sus claras muestras de racismo. El presidente Trump amplificó la controversia cuando inicialmente no condenó a los supremacistas blancos.