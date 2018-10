¿Manifestantes pagados? Una firma de Beverly Hills que los contrata fue demandada por extorsión

"Desde el principio asumimos que estas comunicaciones fabricadas estaban vinculadas con problemas políticos en la República Checa y al alto perfil del Sr. Bakala en ese país", precisó Gerson. "Nada de lo que recibimos ha alterado nuestras opiniones sobre el Sr. Bakala". Según Peter Baldwin, un exfiscal federal que ahora es socio del bufete de abogados Drinker Biddle, el caso plantea preguntas interesantes sobre el negocio de las protestas pagas; en particular, qué debe hacer una empresa como Crowds on Demand para asegurarse de no difamar a sus objetivos. En otras campañas, al parecer se contrató a Crowds on Demand para abogar por o en contra de asuntos de políticas, una práctica que a muchos les puede parecer desagradable pero que es factible que no sea legalmente procesable. En este caso, sin embargo, se acusa a la compañía de hacer acusaciones falsas contra un individuo, lo cual redundó en querella por difamación. "Si uno enfrenta información de que su mensaje puede ser falso o difamatorio, ¿tiene la obligación de no ser el mensajero?", dijo Baldwin.