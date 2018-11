Por qué un médico le cobró a esta mujer $48 mil dólares por una prueba de alergia

La aseguradora de salud, Anthem Blue Cross, le pagó a Stanford una tarifa negociada de $11,376.47 dólares. Stanford facturó a Winston $3,103.73 como el 20% de la tarifa negociada. "Estaba agradecida por haber recibido una atención tan maravillosa en Stanford", afirmó la paciente, “pero muy indignada de que me cobraran eso… Nadie me operó; no me dieron anestesia. Sólo colocaron recipientes de plástico parcialmente abiertos y llenos de líquido, adheridos a mi espalda”.