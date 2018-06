Publicar una línea directa no es suficiente; para evitar un suicidio a veces es necesario romper puertas

Esto es lo que muchas personas -muchas personas afortunadas- no entienden acerca de la depresión. No importa cuánto dinero se tenga en el banco; no importa cuán bello uno sea, qué tan popular o qué tan exitoso. A la depresión no le importa eso; es como una posesión demoníaca. En realidad, es una posesión. La persona pierde su voluntad, pierde perspectiva. Está en un túnel oscuro, que es cada vez más y más negro hasta que solo puede ver una opción, una manera de terminar con el dolor insoportable. No parece algo egoísta; no parece triste. Parece la luz al final del túnel, y se siente como un alivio.