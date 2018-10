Quién ganará la guerra comercial entre Trump y China, y a qué costo

El crecimiento del PIB chino bajó de 6.8% en el primer trimestre a 6.7% en el segundo, y se espera que se desacelere aún más en los próximos meses. El gasto en infraestructura fue del 6% en el primer semestre, en comparación con el 8.6% del año anterior. "China ya no está aislada de una desaceleración en su crecimiento económico gracias a su extraordinaria tasa de ahorro. De manera similar, no es la presión comercial de Estados Unidos la que provoca este ajuste en su perspectiva económica. Eso es muy importante porque significa que China debe cambiar su rumbo, independientemente de si lo que hacemos aquí en Washington es malo o bueno", destacó Daniel Rosen, analista económico de China, al lanzar un informe de su coautoría -"Crédito y credibilidad: riesgos para la resiliencia económica China"- en el Center for Strategic and International Studies, en Washington, la pasada semana.