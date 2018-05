Robert Kennedy Jr. se une al coro de teóricos que hablan de un segundo tirador en el asesinato de su padre

Kennedy, quien tenía 14 años cuando murió su padre, no reveló de qué hablaron con Sirhan. Pero después de su conversación de tres horas, concluyó que había un segundo pistolero en el hotel, la noche del tiroteo. "Me molestaba pensar que podrían haber condenado a la persona equivocada por la muerte de mi padre", indicó Kennedy al periódico. "Mi padre era el principal agente de la ley en este país. Creo que le habría molestado si alguien hubiera sido encarcelado por un crimen que no cometió".