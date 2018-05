Se casaron en 1968 cuando la nación luchaba por los derechos civiles. 50 años después, esta pareja interracial recuenta los retos

Los matrimonios interraciales no eran de ninguna manera una norma social el año en que los Tylers se casaron. La sentencia del Tribunal Supremo en Loving v. Virginia, que revocó las leyes que prohibían tales uniones, se emitió solo un año antes. Charles y Janice no se vieron directamente afectados por el caso: Illinois no era uno de los 16 estados que todavía prohibían dichas uniones. Sin embargo, enfrentaron muchos prejuicios.