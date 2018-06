Un error en la ley tributaria podría llevar a la bancarrota a las víctimas del #MeToo

Hasta ahora, cerca de 300 ejecutivos y otras personas de alto perfil, en su mayoría hombres, fueron acusados de acoso sexual u otros comportamientos inapropiados, en relación con el movimiento #MeToo, según la empresa Temin & Co. de asesoría de crisis -con sede en Nueva York-, basado en un conteo continuo de acciones extraídas de las noticias y otra información pública. Ese número no incluye las acciones tomadas que no se han hecho públicas, según Temin.