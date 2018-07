Inspectores de TSA pueden pedir a los pasajeros que retiren sus bocadillos del equipaje de mano; cómo estar preparado

Vora escribió: "Viajo con una gran cantidad de comida: nueces, galletas saladas, paquetes de café instantáneo, crema en polvo no láctea y frutas secas son apenas el comienzo de una larga lista. Hurgar en mis dos bolsos de mano para encontrar hasta el último bocado me llevó más de cinco minutos, y después de la revisión inicial, apartaron mi bandeja para que un oficial de TSA examine su contenido a mano. El oficial luego colocó el recipiente para una segunda revisión; en total, me retrasaron 15 minutos adicionales".