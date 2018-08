'There's Something About Mary' cumple 20: sus creadores y elenco comparten recuerdos de las escenas más arriesgadas (sí, gel para el cabello)

La mayoría de las comedias buscan dejar a sus audiencias riendo. "Mary" los deja cantando el irresistible éxito de The Foundations "Build Me Up Buttercup", de 1969. "Quieres que la gente salga del cine con un broche de oro", destacó Farrelly. "Es más fácil decirlo que hacerlo. Creo que fue idea de Pete poner una canción divertida al final. 'Buttercup' era uno de sus temas favoritos durante nuestra infancia. Pone a todos de buen humor; tiene esa sensación como de 'Sweet Caroline'. Cuando la gente en un bar la escucha, dicen, 'Oh, me encanta esa canción'".