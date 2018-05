Dentro del Valle de los Caídos, expertos buscan entre los restos a dos hermanos asesinados en la guerra civil española

"No se trata de política. La gente puede decir todo lo que quiera, pero para mí, es mi abuelo", afirma Rosa Gil, quien espera recuperar algún día el cuerpo de Pedro Gil Calonge, asesinado por una bala perdida mientras luchaba a favor de Franco, en 1937. "Ya no hay lados, no hay ánimos de venganza o fronteras", expuso Gil. "Se trata de honrar a nuestros seres queridos y tenerlos cerca".