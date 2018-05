Habrá segunda vuelta electoral en Colombia; la presidencia se define en junio entre el conservador Duque y el izquierdista Petro

"Me gusta Duque porque tiene el apoyo de Uribe, y me gusta el enfoque de paz de Uribe en el sentido de que debería haberse logrado con las fuerzas armadas, no mediante negociaciones de paz", afirmó Charlotte Graham, de 24 años, estudiante de ingeniería en la Universidad de los Andes, en Bogotá. "El acuerdo de paz ha sido demasiado fácil para las FARC después de todos los delitos que cometieron".