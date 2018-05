Hambrientos, enfermos y cada vez más desesperados, miles de venezolanos se trasladan a Colombia

Dionisio Sánchez, un trabajador venezolano de 20 años, estaba sentado en una cama, esperando ser atendido por un severo corte en su mano, que había sufrido en una obra en construcción de Cúcuta. En medio del bullicio, los gritos y el personal médico que pasaba, el hombre miraba hacia el frente en silencio, con la mano envuelta en una gasa, resignado a una larga espera. "Por suerte esto no me ha sucedido en casa", expuso Sánchez. "Todos sufren mucho allí. No quería irme, pero el hambre y otras circunstancias me obligaron a tomar la decisión".