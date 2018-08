Mi hija ama el milagro de Israel. Pero era hora de que ella viera el otro lado

No quería llevar a mi hija a la ciudad cisjordana de Hebrón. Hace unos años, un ex paracaidista israelí me había guiado a través de las calles silenciosas y "esterilizadas" de su antigua ciudad, libre de cualquier presencia palestina. Vi grafiti hebreos en casas y tiendas cerradas, caminé por los puestos de control que aseguran la separación completa de las poblaciones judía y musulmana. Hebrón no es un lugar fácil para visitar; no estaba seguro de que mi hija de 14 años estuviera preparada para eso.