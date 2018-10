'1968 se trataba de la hora histórica de los jóvenes'

Recuerdo que dos lecturas me mantenían en ascuas. Una de ellas fue el suplemento cultural de la revista Siempre, en donde habían publicado las consignas estudiantiles escritas sobre los muros de París por los estudiantes en rebeldía; y que a mi vez, me tomé el trabajo de escribir sobre los muros de mi cuarto en Monterrey… Me parecían maravillosas… "La imaginación al poder"; "Entre más hago la revolución más quiero hacer el amor; entre más hago el amor, más quiero hacer la revolución".