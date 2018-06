Elecciones en México: La apuesta por el cambio

"Estas no son pequeñas islas de violencia, sino un vasto archipiélago de barbarie", escribió el columnista Jesús Silva-Herzog Márquez en el periódico Reforma, de México. "Las mafias no necesitan asaltar el palacio directamente, no buscan ejercer el poder directamente. Quieren tener el poder a su servicio y, para garantizarlo, envían sus mensajes de muerte".