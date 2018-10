¿Pensando en un reloj inteligente? Puede que sea hora de dar el paso

Si quieres algo con una sensibilidad más deportiva, vale la pena ver el Huawei Watch 2. Para ser sincero, este no fue mi favorito de todos los relojes con los que jugué, me pareció un poco “plástico” para mis gustos informales, pero fue el único reloj con el que me sentí cómodo exponiendolo a los elementos en el gimnasio y haciendo senderismo.