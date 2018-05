Contar calorías no reduce la obesidad: ¿para qué se exige a los restaurantes publicarlas en sus menús?

Una de las razones por las cuales las dietas bajas en carbohidratos funcionan es, precisamente, porque no requieren del conteo de calorías. Las personas pueden comer todo lo que quieran, siempre que mantengan bajos los carbohidratos. En parte porque los alimentos con proteínas son contundentes, quienes siguen esta dieta no padecen hambre. Su metabolismo no se ralentiza y no están obligados a sufrir un estado de semi inanición.