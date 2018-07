El presidente de Papa John’s, John Schnatter, se retira después de ser criticado por insultos raciales

Schnatter admitió haber usado un término racial ofensivo durante la llamada y se disculpó, de acuerdo con una declaración el miércoles.

"Los reportes que me atribuyen el uso de lenguaje inapropiado e hiriente durante una sesión de capacitación en medios son ciertos", dijo Schnatter en el comunicado. "Independientemente del contexto, me disculpo. En pocas palabras, el racismo no tiene cabida en nuestra empresa".