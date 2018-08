El ruido causa estrés. Aquí las razones por las qué deberías buscar un poco de silencio

"Por lo general, los lugares oscuros también son lugares silenciosos. Al buscar tranquilidad en California, quieres alejarte de los caminos trillados. Busca áreas un poco menos transitadas", dice Dan White, autor de "Under the Stars: How America Fell in Love with Camping", y agrega, por ejemplo, si estás en Yosemite, aléjate de la mayoría de los visitantes y entra al campo o dirígete a destinos menos turísticos de California, como el Bosque Nacional Stanislaus y el Parque Estatal Anza-Borrego Desert. Otras recomendaciones incluyen el Bosque Hoh Rain del estado de Washington en el Parque Nacional Olympic y el Parque Internacional de Cielo Oscuro: Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco en Nuevo México, Cedar Breaks Certified International Dark Sky Park en Utah y otros parques de Cielo Oscuro certificados