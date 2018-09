En el exclusivo restaurante Somni, de José Andrés, conviven la inventiva cocina española y la actuación

Aunque admitió que algunos estaban "menos dispuestos a hacer tonterías", los elogió a todos en general al remarcar lo lejos que estaba la actuación de sus zonas de confort. "Muchas veces, esto no es algo que un chef quiera hacer; no quieren estar frente a los comensales, no quieren tener que hablar con la gente", destacó. "Les gusta estar en la cocina, preparar la comida, estar detrás de la escena. Los felicito incluso por querer hacerlo y tener el coraje de intentar algo diferente".