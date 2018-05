¿Estará esta chica angelina a la altura? Para Meghan Markle, la moda real conlleva algunos riesgos

"Es un enfoque muy comercial para la reina y su vestuario", expresó la diseñadora Jane Petrie, que investigó el tema para su trabajo en la serie de Netflix "The Crown". "El sombrero de la reina nunca se quita en un día ventoso. Sus faldas no se arremolinan", indicó. "Se maneja mejor de lo que nosotros [el departamento de vestuario] lo hacemos, y nuestro trabajo en el cine y la TV es asegurarnos de que cosas así no salgan mal durante la acción".