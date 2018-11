Intenté leer las señales: ¿Estaba coqueteando? ¿O simplemente estableciendo un contacto?

Unos días después, a pesar de que no habíamos vuelto a hacer planes, le envié mi piloto y mi guion, ya que él había insistido en que quería leerlos. Él me envió su piloto y guion y los leí rápidamente. Le respondí que realmente me gustaban sus cosas y me encantaría reunirnos para hablar de ello. Dijo que solo había leído mi piloto, pero que "realmente le gustó" y que necesitaba algunos días más para completar mi guion. Tomé esto como una señal positiva. Si no quisiera verme otra vez, no estaría respondiendo ¿cierto?