La empresa matriz de la cerveza Corona invierte $3,800 millones en el amor de EE.UU. por la marihuana

Ahora, los fabricantes de bebidas alcohólicas intentan agregar marihuana como un ingrediente innovador, a medida que su negocio regular se desacelera. Molson Coors Brewing Co. creó una empresa conjunta con Hydropothecary Corp. para desarrollar bebidas no alcohólicas pero con marihuana, para el mercado canadiense. La marca de elaboración artesanal Lagunitas, de Heineken, lanzó una marca especializada en bebidas no alcohólicas infundidas con THC, el ingrediente activo de la marihuana.