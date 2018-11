¿Mayores de 55 años? Bienvenidos a la edad del tigre viajero

►Asegúrate de que tus recetas (que sabes que debes llevar en sus botellas originales y en tu equipaje de mano, no en tu maleta) sean legales en el país que visitarás. Al informar sobre una reciente columna "On the Spot" sobre este tema, me enteré de que algunos países no permiten ciertos medicamentos comunes como Sudafed, así que ten cuidado con eso también. No hay un lugar central para verificar qué está y qué no está permitido, por lo que si no estás seguro, ponte en contacto con la embajada o el consulado del país que visitarás.