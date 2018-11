No espere que los robots le quiten el trabajo a alguien

Aún más importante, los estudios citados arriba no pueden decir mucho sobre lo que la automatización hace al mercado laboral en general. Es casi seguro que algunos de los trabajos se automatizarán, otros se crearán para ocupar su lugar. Sólo considere los nuevos trabajos que no existían hace unos años o hace años: gerente de redes sociales, científico de datos o productor de podcast. Además están aquellas categorías de trabajo que no están completamente automatizadas.