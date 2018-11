Operativo para salvar a los pandas gigantes: China lanza un experimento para prevenir la extinción de la especie

Zhang Zhihe, director del centro de Chengdu, se estremece visiblemente cuando se le pregunta sobre las historias y los nombres de los pandas de Chengdu que fueron entrenados para ser liberados. Después de la muerte de He Sheng, los críticos acusaron al centro en las redes sociales de "asesinar" pandas, recuerda el ejecutivo. "Los pandas son muy famosos, política, económica y culturalmente", consideró. "El público tal vez no entienda la importancia o la dificultad. Tal vez piensan que es muy fácil. No permiten ninguna falla".