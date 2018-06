Oscar, Marcus, Casper, Cora: las empresas están usando nombres humanos para parecer más amigables

"Tuvimos un compañero de cuarto que se llamaba Kasper con K", dijo Parikh, cofundador de la empresa. "No cabía del todo en el colchón que tenía en su habitación, así que empezamos a pensar en el nombre de Kasper". Eventualmente se quedó el nombre, pero con una C.

A primera vista, poner un nombre humano a una compañía de colchones parecía contradictorio. "No queríamos algo que simplemente nos conectara con los colchones", dijo Parikh. "Siempre supimos que queríamos comunicar algo más que colchones, algo como vivir una vida mejor, especialmente porque se relaciona con descansar y dormir".