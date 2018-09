Recuerdo las citas en Los Ángeles antes de que apareciera el Internet: todo quedaba en manos del destino…

Cuando finalmente me llamó, conversamos incómodamente durante unos minutos. Ella dijo que le gustó la carta de la abuela. Entonces me preguntó mi apellido (que había omitido deliberadamente en un intento por crear algo de misterio). Le dije que no era un nombre judío común, pero cuando lo dije en voz alta, su respuesta fue inmediata, y pareció sorprendida.